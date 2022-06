Kupfer & Zink: Liegt das Tief der Aktien schon hinter uns?

Um rund 22 Prozent ging es für den Zinkpreis in der jüngsten Korrektur bergab. Doch nun scheint das Metall das Preistal der Tränen hinter sich gelassen zu haben. Zuletzt näherte sich die Notiz wieder der Marke von 4.000 US-Dollar je Tonne. Dabei halfen positive Signale aus China. So haben sowohl der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) als auch der Caixin-Index ihre Tiefs hinter sich gelassen. Zudem werden die Vorräte an der London Metal Exchange (LME) weiter abgebaut. Mit 84.700 Tonnen befinden sie sich auf dem tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Knapp die Hälfte des Materials ist zudem zur Auslieferung angefordert worden. „Die frei verfügbaren Zinkbestände sind damit historisch betrachtet niedrig“, schließen die Analysten der Commerzbank in einem Markt-Statement.

Kupfer auf Erholungskurs

Bei Kupfer sieht ebenfalls alles nach einer Erholung aus. Noch stärker als Zink profitiert das Metall von der starken Nachfrage nach Batterien. Der Preis hatte im Frühling zum Höhenflug angesetzt und näherte sich seinem Allzeitrekord, bevor es mit dem Ausverkauf an den globalen Märkten auch bei Kupfer krachte. Bis auf 9.000 US-Dollar je Tonne sank der Preis. Mit dem Rückenwind aus China ging es zuletzt immerhin wieder Richtung 10.000 US-Dollar-Marke. Ob diese Marke kurzfristig erreicht wird, darf aber angesichts der fragilen Lage an den Weltfinanzmärkten in Frage gestellt werden.

Zwei Metall-Aktien: Ivanhoe Mines und Bunker Hill Mining

Dennoch sollten Investoren jetzt Aktien aus dem Industriemetallspektrum auf ihre Watchlist nehmen oder mutig bereits den Einstieg wagen. Denn mit den Preisrückgängen haben viele Titel aus diesem Sektor überdurchschnittlich verloren. Dementsprechend bieten sich Chancen, hier günstig Stücke für das Langfrist-Depot einzusammeln.

So fährt Ivanhoe Mines (9,64 CAD | 7,20 Euro; CA46579R1047) auf seinem riesigen Kamoa-Kakula-Kupferkomplex in der DR Kongo seit vergangenem Jahr die Produktion hoch. In den nächsten zwei Jahren soll die Mine mit einer Jahresproduktion von 600.000 Tonnen zur drittgrößten Kupferproduktionsstätte der Welt aufsteigen. Im Q1 wurden 51.919 Tonnen abgebaut, die für einen Rekordumsatz von 519,6 Mio. US-Dollar sorgten. Die Mine überzeugt vor allem kostenseitig, am Jahresende will man das Pfund Kupfer für maximal 1,21 Dollar abgebaut bekommen. 2024 will Ivanhoe mit Kipushi zudem eine der Top-10-Zinkminen in Produktion bringen. Ob das Unternehmen dann noch unabhängig sein wird, erscheint fraglich. Schon jetzt halten chinesische Unternehmen größere Aktienpakete. Über eine Übernahme wird schon länger spekuliert, mit dem nun wieder niedrigeren Aktienkurs könnte sie wahrscheinlicher werden. Die Ivanhoe-Aktie musste zuletzt kräftig Federn lassen, scheint aber nun einen Boden gefunden zu haben. Der Börsenwert des Unternehmens liegt bei rund 11,7 Mrd. CAD.