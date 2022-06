Die Absichtserklärung wird Investitionen, Joint Ventures und den Austausch von Wirtschaftsdelegationen aktiv fördern, mit dem Ziel, starke Verbindungen zwischen beiden Organisationen für die geschäftliche Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Technologien zu entwickeln. Um die Bedeutung von Partnerschaften im digitalen Zeitalter zu unterstreichen, wird das MoU auch die Organisation von Aktivitäten wie Seminaren, Konferenzen und Roadshows durch Fachleute in Indien und Deutschland sowie die Durchführung von Messen und Ausstellungen fördern. Somit wird den indischen KMU ein praktisches Verständnis für die "Go-to-Market"-Strategie mit deutschen Mittelständlern vermittelt.

Der Mittelstand BVMW e.V. unterzeichnet MoU mit dem größten indischen IT-Verband zur Förderung der wirtschaftlichen Kooperation zwischen Indien und Deutschland Hannover/Berlin (ots) - Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (Der Mittelstand. BVMW e.V.) und The National Association of Software and Services Companies (NASSCOM) haben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MoU) bekannt gegeben. Diese Absichtserklärung zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zu verbessern und den Ausbau der bilateralen Handels- und Geschäftsbeziehungen zwischen indischen Technologie-KMU und deutschen KMU zu fördern.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer