NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Glencore von 590 auf 550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Gewinne der Bergbaubranche seien einer weltweiten Wachstumsverlangsamung ausgesetzt, während zugleich die Kostenbasis der Unternehmen steige, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Die Fundamentaldaten seien jedoch nach wie vor stark. Glencore sei immer noch herausragend. Das Unternehmen, dem Index-Experten eine gute Chance auf eine Aufnahme in den Stoxx-50-Index noch in diesem Monat einräumen, sei zumindest relativ betrachtet optimal aufgestellt./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 02:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 02:15 / EDT

