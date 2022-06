Nicola Mining nimmt Betrieb in der Kiesgrube auf, beginnt mit ZTEM-Messung und schließt Modellierung historischer Bohrlöcher ab

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es mit seiner 998 Profilkilometer umfassenden ZTEM-Messung (Z-Tipper Axis Electromagnetic Survey) über dem gesamten Gelände von New Craigmont begonnen hat. Dies ist die größte Vermessung, die jemals auf dem Gelände der Kupfermine Craigmont durchgeführt wurde. Das Unternehmen hält die Bergbaugenehmigung M-68 für die Mine. ZTEM-Messungen können sich bei der Suche nach Porphyrsystemen als sehr wirksam erweisen, insbesondere an Orten mit einer sekundären vulkanischen Deckschicht .

Nicola und LNSS haben mit der Lieferung von dringend benötigtem Sand und Kies an die örtlichen Gemeinden für Bauarbeiten und Infrastrukturreparaturen begonnen. Die Kiesgrube ergänzt die vor Kurzem vom Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation (Ministry of Energy, Mines and Low Carbon Innovation, „ELMI“) erteilte Notice of Departure („NoD“) für das Projekt New Craigmont. Das Unternehmen kündigte in einer Pressemeldung am 2. Mai 2022 an, dass es eine Genehmigung für die Förderung von bis zu 3,0 Millionen Tonnen („Mio. t“) inertem Gesteinsmaterial ( Bruchstein ) mit einer Produktionsrate von rund 1.500 Tonnen pro Tag auf der Konzession M-68 erhalten hat, das für den Wiederaufbau der Infrastruktur verwendet werden kann.

VANCOUVER, British Columbia., 1. Juni 2022 - Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI) (das „ Unternehmen“ oder „Nicola “) freut sich bekannt zu geben, dass es den Betrieb in seiner Kiesgrube (Genehmigung G-15-019) mit seinem Partner Lower Nicola Site Services Ltd. („LNSS“), einer Firma, die sich indirekt mehrheitlich im Besitz der Lower Nicola Indian Band Development Corporation und Infracon Construction Inc. befindet, aufgenommen hat. Die Kiesgrube befindet sich am Standort der Mine Craigmont des Unternehmens, rund 14 Kilometer von Merritt (British Columbia) entfernt.

