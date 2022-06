Kupferexplorer Element 29 Resources (WKN A2QKKG / TSXV ECU) rückt seinem Ziel, auf dem Flor de Cobre-Projekt in Peru eine substanzielle Ressource nachzuweisen, einen weiteren Schritt näher. Wie die Company soeben nämlich mitteilte, hat man auch mit den jüngsten Bohrungen wieder mächtige Abschnitte an Kupfervererzung angetroffen, die den historisch bekannten Vorkommen entsprechen!

Element 29 legte nämlich die Ergebnisse von drei weiteren Bohrlöchern des Bohrprogramms 2022 vor. Dabei stieß man unter anderem auf 295,65 Meter mit 0,38% Kupfer, davon 46,95 Meter mit 0,69% Kupfer und 67,30 Meter mit 0,46% Kupfer in einer angereicherten Sulfidzone. Darauf folgten noch einmal 145,50 Meter mit 0,30% Kupfer in der tiefer liegenden Sulfidzone. Zusätzlich erbohrte Element 29 dann 164,4 Meter mit 0,43% Kupfer, davon 37,45 Meter mit 0,75% Kupfer in einer angereicherten Sulfidzone gefolgt von 127,15 Metern mit 0,33% Kupfer in der tieferen, primären Sulfidzone. Und schließlich und endlich wies man 143,00 Meter mit 0,34% Kupfer inklusive 57,40 Metern mit 0,46% Kupfer in einer angereicherten Sulphidzone nach, worauf 85,60 Meter mit 0,26% Kupfer in der tieferen, primären Sulfidzone folgten!