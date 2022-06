HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft VERBIO AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Tim Wunderlich

Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio anlässlich des EU-Teilimportverbots für russisches Öl über den Seeweg auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Nachricht sei negativ für den Biosprithersteller, da Verbio rund 7 Prozent seines Umsatzes mit dem russischen Ölkonzern Rosneft erziele, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass Verbio in der Lage sein wird, flexibel mit der Situation umzugehen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 07:51 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 07:58 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.