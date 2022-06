Coralogix schließt Serie D-Finanzierung in Höhe von 142 Millionen Dollar ab, um seine Vision der In-Stream-Datenanalyse für Logs, Metriken, Tracing und Sicherheit zu beschleunigen

San Francisco und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Neue Finanzierungsrunde

unterstreicht die hohe Nachfrage nach harmonischer, skalierbarer und

kostengünstiger Beobachtbarkeit



das mit Hilfe von Streaming-Analysen den Weg zur Beobachtbarkeit neu gestaltet,

gab heute bekannt, dass es eine Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 142

Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, wodurch sich der Gesamtbetrag des

Unternehmens auf 238 Millionen US-Dollar erhöht. Die neuen Investoren Advent

International ("Advent") und Brighton Park Capital ("Brighton Park") leiteten

die Runde gemeinsam mit der Beteiligung von Revaia Ventures und den bestehenden

Investoren Greenfield Partners, Red Dot Capital Partners, Eyal Ofer?s O.G. Tech,

StageOne Ventures, Joule Capital Partners und Maor Investments. Im Zusammenhang

mit der Finanzierungsrunde wurden Alek Ferro von Advent und Mike Gregoire von

Brighton Park in den Vorstand von Coralogix berufen.





Mit dem Erlös aus dieser Runde wird Coralogix sein Go-to-Market-, Produkt- undF&E-Team in Nord- und Südamerika, EMEA, Großbritannien und APAC ausbauen.Während das Unternehmen expandiert, ist es bestrebt, mit seinem einzigartigen24/7-In-App-Support und Reaktionszeiten von unter einer Minute weiterhinunendliche Datenmöglichkeiten zu bieten. Diese Ankündigung spiegelt dieEntwicklung von Coralogix von einer erstklassigen Log-Analyse-Plattform zu einerumfassenden Observability-Plattform mit robusten Funktionen für Metriken,Tracing und Sicherheitsdaten zusätzlich zu den Logs wider. Da die Datenmengenund -kosten exponentiell wachsen und die Möglichkeiten der Datenabdeckung immerbegrenzter werden, ist es für DevOps-, Engineering- und Sicherheitsteams vonentscheidender Bedeutung, alle Dateneinblicke in einer zentralen Plattform zuhaben.Das Flaggschiff des Unternehmens, die Streama© (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3551692-1&h=2734042819&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3551692-1%26h%3D3153920390%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcoralogix.com%252Fplatform%252F%26a%3DStreama%25C2%25A9&a=Streama%C2%A9) Technologie, ermöglichtEinblicke und Warnmeldungen in Echtzeit für alle Observability-Daten, ohne dasseine Speicherung oder Indexierung erforderlich ist. Darüber hinaus kündigt dasUnternehmen eine neue verteilte Abfrage-Engine an, die schnelle Abfragen von