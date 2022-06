Leverage Shares baut Angebot mit 41 weiteren ETPs in Deutschland aus

London (ots) - Leverage Shares bietet ab sofort weitere 41 Produkte in

Deutschland an der Börse an. Nach der Markteinführung Mitte April 2022 können

deutsche Anleger nun insgesamt 90 börsengehandelte Produkte (= Exchange Trades

Products, kurz ETPs) des globalen Markt-Pioniers auf XETRA und an der

Frankfurter Wertpapierbörse handeln.



In Ergänzung zum ersten Listing in Deutschland von Mitte April werden nicht nur

ETPs auf Einzeltitel an die Börse gebracht. Vielmehr bietet Leverage Shares nun

auch ETPs auf Sektoren, wie beispielsweise Finanzen, Energie, Halbleiter, oder

auf Themen, wie zum Beispiel China Tech, Goldminen, Biotechnologie und weitere,

an. "Die Erweiterung unserer in Deutschland gelisteten Produkte auf nunmehr 90

vervollständigt einen wichtigen Baustein unserer Unternehmensstrategie mit Blick

auf den deutschsprachigen Raum", sagt Oktay Kavrak, Director Product Strategy

bei Leverage Shares. "Wir bieten interessante Anlagemöglichkeiten und sind

überzeugt davon, signifikantes Wachstum am stärksten Markt in Europa realisieren

zu können."