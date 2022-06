Provinzial Konzern: Deutliches Wachstum über Markt in einem historischen Geschäftsjahr (FOTO)

Münster (ots) - Der Provinzial Konzern hat im Geschäftsjahr 2021 erneut ein weit marktüberdurchschnittliches Wachstum erzielt. Die Beitragseinnahmen im selbst abgeschlossenen Geschäft wurden um + 4,9 % auf rund 6,7 Mrd. Euro gesteigert. Damit wird das vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erhobene Marktwachstum für die Schaden-/Unfall- und Lebensversicherung von + 0,4 % deutlich übertroffen. Darüber hinaus sind ca. 60 % der rund 41.000 Schäden, die durch das Unwetterereignis 'Bernd' im Juli 2021 verursacht wurden, bereits abschließend reguliert. Rund 904 Mio. Euro wurden hierfür bisher an die Kundinnen und Kunden ausgezahlt. "Auch im zweiten Geschäftsjahr nach der Fusion konnten wir unsere neue Stärke unter Beweis stellen und haben trotz der Herausforderungen nach dem Jahrtausendereignis 'Bernd' sowie den anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ein sehr gutes Wachstum erzielt", resümiert der Vorstandsvorsitzende Dr. Wolfgang Breuer.

Der Provinzial Konzern setzt auch im zweiten Jahr nach der Fusion zwischen Provinzial NordWest und Provinzial Rheinland seinen Wachstumskurs fort und liegt mit einer Steigerung der Beitragseinnahmen im selbst abgeschlossenen Geschäft auf rund 6,7 Mrd. Euro (+ 4,9 %) deutlich über dem Marktwachstum (+ 0,4 %). Hierzu haben alle Versicherungssparten und Vertriebswege - Agenturen, Sparkassen sowie Makler - beigetragen.



So entwickelte sich das selbst abgeschlossene Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft der Provinzial erneut sehr positiv. Mit einem kräftigen Beitragswachstum von + 3,3 % auf 3,9 Mrd. Euro liegt die Provinzial fast 40 % über dem Marktwachstum (+ 2,4 %). Maßgeblich getragen wurde diese Entwicklung von der Verbundenen Wohngebäudeversicherung (+ 4,9 %), was unter anderem auf eine gestiegene Nachfrage nach Elementarversicherungen infolge des Unwetters 'Bernd' zurückzuführen ist. So haben konzernweit aktuell gut zwei Drittel aller Neuverträge im Privatkundenbereich eine entsprechende Deckung.

Die Unfallsparte verlief ebenfalls erfreulich und lag mit einem Plus von 2,6 % deutlich über dem Markt, in dem die Beiträge nahezu stagnieren. Begründet ist dieses Wachstum insbesondere mit tariflichen Neuordnungen sowie einem guten Neugeschäft.



Auch die Sonstige Sachversicherung (+ 6,2 %) sowie der über dem Marktdurchschnitt liegende Beitragsanstieg in der Kraftfahrtversicherung von insgesamt + 1,6 % (Markt: + 0,7 %) trugen zur erfolgreichen Entwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung bei.