Arbeitgeberverband der Zeitarbeit hat Präsidium und Vorstand neu gewählt / Sebastian Lazay als BAP-Präsident bestätigt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP) hatheute in Berlin sowohl das Präsidium als auch den Vorstand neu gewählt. An derSpitze des Verbandes wurde der bisherige BAP-Präsident Sebastian Lazayeinstimmig von den Mitgliedern bestätigt. Für Lazay ist es seine dritteAmtszeit.BAP-Präsident Sebastian Lazay : "Unsere Branche steht in den nächsten Jahren vorenormen Herausforderungen, die sich durch den rasant zuspitzendenFachkräftemangel, die Digitalisierung sowie die sehr volatile weltpolitischeLage durch den Krieg in der Ukraine ergeben. Eine Vielzahl von Themenfeldernkommt dadurch auf den Verband zu, bei denen sich die Mitglieder des Vorstands,des Präsidiums und der Geschäftsstelle gemeinsam für die Interessen der Brancheeinsetzen. Wir werden uns dafür stark machen, die derzeitigenKUG-Sonderregelungen für die Zeitarbeit in eine dauerhafte Regelung zuüberführen und das unsägliche Schriftformerfordernis im digitalen Zeitalterendlich durch die Textform zu ersetzen. Auch werden wir nicht lockerlassen,damit die Höchstüberlassungsdauer abgeschafft und die Fachkräftezuwanderung ausDrittstaaten für die Zeitarbeit geöffnet wird, um die bestehende Diskriminierungendlich zu beenden. Angesichts der Vielzahl der von uns liegenden Aufgaben freutes mich umso mehr, dass mir die Mitglieder des Verbandes in diesenherausfordernden Zeiten ihr Vertrauen geschenkt haben."Lazay ist seit vielen Jahren in den verschiedensten Gremien des BAP im Ehrenamttätig. 2008 wurde er zum Vizepräsidenten des BAP-VorgängerverbandesBundesverband Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen e.V. (BZA) gewählt. DiesesAmt übte Lazay auch nach der Fusion des BZA mit dem ArbeitgeberverbandMittelständischer Personaldienstleister (AMP) zum BAP 2011 weiter aus, bevor er2017 zum Präsidenten des BAP gewählt wurde. Seit 2013 ist er zudem Vizepräsidentdes Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA).Personelle Wechsel im Vorstand des BAPZu personellen Änderungen kam es im BAP-Vorstand, da die bisherigenVorstandsmitglieder Volker Enkerts, Dr. Thorsten Koletschka , Tina Voß undSteffen Wilke-Stern nicht erneut kandidierten. Neu gewählt in den Vorstandwurden von den Mitgliedern Philipp Geyer, Karen Hoyndorf, Martin Klingen undLutz Martens .Eine Auflistung aller Präsidiums- und Vorstandsmitglieder des BAP können Sie dernachfolgenden Übersicht entnehmen.Mitglieder stimmen für Gespräche zur Annäherung der Branchenverbände BAP und iGZMit Blick auf eine mögliche Annäherung der beiden Branchenverbände BAP undInteressenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) bezog Sebastian Lazay