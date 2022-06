Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Donato Muro ist Naturwissenschaftler, Jurist,Sicherheitsingenieur und angehender Arbeitspsychologe. Was den 37-jährigen,mehrfach ausgebildeten Sicherheitsprofi antreibt, ist Arbeitsschutz. Er hat sichmit seinem Team der Sicherheitsingenieur.NRW der Aufgabe gewidmet, dieGesundheit der Arbeitnehmer zu fördern und sie vor physischen und psychischenGefährdungen am Arbeitsplatz zu schützen. Als Gründer mehrerer GmbHs und Inhabereines spezialisierten Ingenieurbüros berät und unterstützt Donato Muromittelständische und große Industrieunternehmen dabei, die gesetzlichenPflichten in Sachen Arbeitssicherheit, Brandschutz und Umweltschutz richtigumzusetzen.Spricht man heute von Arbeitsschutz, denken viele Menschen an Kräne oder anschwere Betonplatten, die an Baustellen über den Köpfen der Mitarbeiter kreisen.Doch Gefahren am Arbeitsplatz lauern nicht nur auf Baustellen, sondern auch inPflegeheimen oder in Einzelbüros. Bereits ein falsch eingestellter Arbeitsplatzkann langfristig zu Gesundheitsschäden führen. Laut der DGUV wurden bereits vorder Coronapandemie über 40.000 Fälle von Berufskrankheiten wie Erkrankungen desMuskel-Skelett-Systems oder der Atemwege verzeichnet. Zudem gab es 2018 über800.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle, die eine Arbeitsunfähigkeit von überdrei Tagen oder den Tod herbeiführten. Dennoch räumen viele Unternehmen demThema Arbeitsschutz einen zu geringen Stellenwert ein. Gerade in Büros werdendie Arbeitsbelastungen oft unterschätzt. Dabei werden die Anforderungen derGesetzgebung immer größer - spätestens, wenn es einen Arbeitsunfall gegeben hat,müssen sich Unternehmen mit dem Arbeitsschutz auseinandersetzen. "Ich kann nurraten, sich darüber bereits jetzt Gedanken zu machen, um später nicht aus derNot heraus agieren zu müssen", so Arbeitsschützer Donato Muro.Gerade, wenn es um komplizierte Fälle geht, wie sie beispielsweise in derchemischen Industrie häufig vorzufinden sind, sind Donato Muro und sein Team derSicherheitsingenieur.NRW die richtigen Ansprechpartner: "Wir bereiten vor,wissen, was kommen wird und was getan werden muss". Dabei spricht derSicherheitsexperte von etwas, wozu Unternehmen ohnehin verpflichtet sind. Dasbeginnt bereits bei der Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung. In Bürosbetreffen die Maßnahmen zum Mitarbeiterschutz beispielsweise ergonomische undpsychische Faktoren. Donato Muro und sein Team konzentrieren sich jedochhauptsächlich auf Industrien wie die Petrochemie oder Chemie, weil die