ITB Berlin 2023 Weltweit führende Reisemesse kommenden März wieder live in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) - Fokus auf B2B-Kunden und neue Messelaufzeit: Dienstag, 7. März

bis Donnerstag, 9. März 2023 - Große Bühne für Gastland Georgien - Partnerevent

Berlin Travel Festival erweitert Freizeitmesse BOOT & FUN BERLIN im November

2022



Für die erste analoge Ausgabe der ITB Berlin seit Beginn der Pandemie plant die

Messe Berlin im kommenden Jahr eine Reihe von maßgeblichen Neuerungen. Statt wie

bisher von Mittwoch bis Sonntag wird die ITB Berlin 2023 an den drei

aufeinanderfolgenden Tagen Dienstag bis Donnerstag, also vom 7. bis 9. März ,

stattfinden. Die Anforderungen an globale Messen haben sich in den letzten

Jahren stark verändert, deshalb bündelt die weltweit führende Reisemesse künftig

ihre Kräfte und konzentriert sich kundenseitig neben den ausstellenden

Unternehmen ausschließlich auf ihre Fachbesucher*innen, Einkäufer*innen und

Medien. Wie bisher wird der international renommierte ITB Berlin Kongress

parallel zur Messe und live auf dem Berliner Messegelände stattfinden -

ausgewählte Sessions werden auf itb.com gestreamt. Ergänzend werden digitale

Services rund um die Live-Veranstaltung angeboten.