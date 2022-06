Um die drastischen Preissteigerungen im Zuge des Kriegs abzufedern, will der Kanzler Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu einer "konzertierten Aktion" zusammenrufen. Das sei ein "ungewöhnlicher Schritt", der aber angesichts der aktuellen Lage dringend geboten sei, sagte Scholz in seiner bisher kämpferischsten Rede als Kanzler. Es gehe um eine "gezielte Kraftanstrengung in einer außergewöhnlichen Situation".

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland will der Ukraine Mehrfachraketenwerfer und ein modernes Flugabwehrsystem für den Kampf gegen die russischen Angreifer liefern. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte den ukrainischen Streitkräften in der Haushaltsdebatte des Bundestags am Mittwoch zudem ein modernes Ortungsradar zu, das Artilleriestellungen ausfindig machen soll.

Scholz war in den Wochen seit seiner Zeitenwende-Rede nach Kriegsbeginn Ende Februar immer wieder Zögerlichkeit bei den Waffenlieferungen vorgeworfen worden. Für den Abwehrkampf der Ukrainer gegen Russland sind bisher zwar in großem Stil Panzerabwehrwaffen, Flugabwehrraketen oder Maschinengewehre sowie etwa 15 Millionen Schuss Munition zur Verfügung gestellt worden - aber noch keine schweren Waffen. Zugesagt sind sieben Panzerhaubitzen - schwere Artilleriegeschütze - sowie 50 Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard. Die sind aber noch nicht in der Ukraine angekommen.

Befreiungsschlag mit drei neuen Waffen-Versprechen



In seiner Rede in der Generaldebatte holte Scholz nun zum Befreiungsschlag bei dem Thema aus. Die drei neuen Waffen-Zusagen gehen qualitativ über die bisherigen Versprechen hinaus:

- Vier MEHRFACHRAKETENWERFER vom Typ Mars II aus Beständen der Bundeswehr sollen möglichst bis Ende Juni in die Ukraine geliefert werden. Das geschehe in enger Abstimmung mit den USA, die auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Systemen übernehmen würden, hieß es aus Regierungskreisen. Die USA hatten bereits am Dienstag die Lieferung solcher weit schießenden Artilleriesysteme vom Typ HIMARS versprochen. Bedingung dafür war eine Zusage der Ukraine, keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Auch Scholz hob diese Zusage in seiner Bundestagsrede hervor. Die Bundeswehr nutzt seit 1990 die Raketenwerfer MARS II, die je nach Munition Ziele zwischen 10 und 40 Kilometern Entfernung treffen können. Die Abschussbatterien sind dabei auf Kettenfahrzeuge montiert.