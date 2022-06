Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Steuerkanzleien haben es gegenwärtig nicht leicht, ihre offenenStellen zu besetzen. Das führt dazu, dass sie keine neuen Mandate aufnehmenkönnen. An ein ordentliches Wachstum ist in dieser Situation kaum zu denken.Noah Schmuck konzentriert sich mit seiner Schmuck Recruiting GmbH darauf, diepassenden Steuerfachkräfte in die Kanzleien zu bringen. Wir haben uns erkundigt,wie er es selbst als Arbeitgeber hält.Dem aktuellen KfW-IFO-Fachkräftebarometer ist zu entnehmen, dass im erstenQuartal 2022 61,4 Prozent der Rechts- und Steuerberatungen in Deutschland ihreGeschäftstätigkeit durch den Fachkräftemangel beeinträchtigt sahen. Das klingtbeunruhigend. Wirklich bitter wird es, wenn man sich konkret vorstellt, dasseine Steuerkanzlei die Anfrage eines mittelständischen Unternehmens nachÜbernahme der steuerlichen Betreuung ablehnen muss, weil keine Kapazitätenvorhanden sind. Gibt es keinen Ausweg aus dem Dilemma? "Wir sollten uns nichtsvormachen, der Arbeitsmarkt für Steuerfachkräfte ist angestrengt", sagt NoahSchmuck. "Wenn eine Kanzlei allerdings kaum Bewerbungen erhält, hat es meist mitder eigenen Employer-Branding-Strategie zu tun. Mit teuren Stellenanzeigen inPrintmedien kommt man schon lange nicht mehr zum Ziel. Man muss sich viel mehrals attraktiver Arbeitgeber in Stellung bringen, um die Fachkräfte anzusprechen,die mit ihrer augenblicklichen Position nicht ganz zufrieden sind. Es ist einWettbewerb um die Fachkräfte entbrannt und die Kanzlei mit dem besten Angebotgewinnt." Mit der Schmuck Recruiting GmbH unterstützt Noah SchmuckSteuerkanzleien dabei, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen.Die Methode, nach der Noah Schmuck arbeitet, nennt sich Social Recruiting. Dabeidreht es sich darum, die richtigen Fachkräfte über die sozialen Netzwerkeanzusprechen und ihr Interesse an einer neuen Tätigkeit in der jeweiligenKanzlei zu wecken. Gleichzeitig sorgt das Team der Schmuck Recruiting GmbHdafür, dass die Kanzlei als hervorragender Arbeitgeber ins rechte Licht gerücktwird. Die Schmuck Recruiting GmbH ist ein junges Unternehmen, das sich aufWachstumskurs befindet und stets ein offenes Ohr für talentierte Bewerber hat.Der Recruiting-Experte als Arbeitgeber"Die Schmuck Recruiting GmbH ist sehr gut im Geschäft", erzählt Noah Schmuck."Es gibt eine große Nachfrage nach unserer Dienstleistung. Wir sind zudemambitioniert und wollen expandieren. Da interessieren wir uns natürlich fürtalentierte Bewerber. Wenn wir eine neue Position im Team besetzen möchten,gehen wir übrigens nach der gleichen Methode vor, die wir bei unseren Kunden zurAnwendung bringen. Wir sprechen die Leute da an, wo sie sich gewöhnlich