LUDWIGSFELDE (dpa-AFX) - Die Deutsche Post DHL hat am Mittwoch das erste Mega-Paketzentrum in Ostdeutschland in Luwigsfelde (Brandenburg) in Betrieb genommen. Das Unternehmen investierte nach eigenen Angaben einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in den Standort. Hintergrund sind weiter wachsende Paketmengen durch zunehmenden E-Commerce. Neben den beiden Standorten in Obertshausen (Hessen) und Bochum (Nordrhein-Westfalen) gehört Ludwigsfelde zu den größten der insgesamt 37 Paketzentren deutschlandweit.

DHL nimmt erstes Mega-Paketzentrum in Ostdeutschland in Betrieb

