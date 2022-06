Immobilienpreise und Bauzinsen steigen Dennoch lohnt sich Wohneigentum - Wüstenrot informiert

Ludwigsburg (ots) - Viel ist derzeit in den Medien vom Immobilienmarkt zu lesen

und zu hören. Dabei geht es in der Regel um die Frage, ob der Erwerb einer

eigenen, selbst genutzten Wohnimmobilie jetzt noch bezahlbar, sinnvoll oder

lohnend sei, nachdem die Preise bundesweit seit über 10 Jahren steigen und nun

auch noch die Bauzinsen kräftig anziehen.



Auf diese Frage gibt es keine einfache, allgemeingültige Antwort. Fest steht

jedoch, dass der Wunsch nach Wohneigentum in der Bevölkerung ungebrochen groß

ist. Nach aktuellen Umfragen streben rund 80 Prozent der Mieter bis 45 Jahre

Wohneigentum an. Fragt man die ganz Jungen, fällt das Votum noch deutlicher aus:

Nach einer jüngsten Erhebung des forsa-Instituts im Auftrag des Verbandes der

Privaten Bausparkassen wünschen sich 87 Prozent der 14- bis 19-jährigen im

Wohneigentum zu leben, wenn sie einmal 30 Jahre alt sind. Der Großteil von ihnen

ist zudem optimistisch, dies bis dahin auch finanziell hinzubekommen. Wir

Bausparkassen unterstützen sie sehr gerne nach Kräften dabei, frühzeitig die

richtigen Weichen zu stellen, um ihrem Wunsch Schritt für Schritt näher zu

kommen - so wie wir dies seit bald 100 Jahren tun, seitdem Wüstenrot 1921 das

Bausparen erfunden hat.