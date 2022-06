Der Mittelstand BVMW e.V. unterzeichnet MoU mit dem größten indischen IT-Verband zur Förderung der wirtschaftlichen Kooperation zwischen Indien und Deutschland

Der Vorsitzende der Bundesgeschäftsführung des BVMW, Markus Jerger , bewertetedie neue Kooperation zwischen BVMW und NASSCOM als einen wichtigen Schritt hinzu einer nachhaltigen und langfristigen Beziehung zwischen deutschenmittelständischen Unternehmen und dem indischen IT-Sektor: "Die Unterzeichnungdes MoU ist ein formaler Vorgang, der unsere Partnerschaft mit NASSCOMbekräftigt. Damit diese Koalition funktionieren kann, müssen sich beide Seitenvoll engagieren. Wir haben bereits konkrete Aktionen geplant und werden unsereMitgliedsunternehmen im Rahmen verschiedener Veranstaltungen zusammenbringen,damit das Know-how aufeinander trifft und neue Ideen, neue Initiativen und neueGeschäftspartnerschaften entstehen. Im digitalen Zeitalter ist es für dasRückgrat der deutschen Wirtschaft - die KMU - entscheidend, ihreGeschäftsprozesse zu digitalisieren, um auf dem globalen Markt wettbewerbsfähigzu bleiben. Ich bin sicher, dass die Expertise und die Ressourcen unsererindischen Partner im IT-Sektor dazu beitragen können."Debjani Ghosh, Präsident von NASSCOM , kommentierte die potenziellen Ergebnisseder Absichtserklärung wie folgt: "Die Techade (technologisches Jahrzehnt) hatzahlreiche neue Möglichkeiten für Unternehmen geschaffen, insbesondere für denKMU-Sektor, der ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für das indischeWirtschaftswachstum ist. Während sich Deutschland in den BereichenSpitzenforschung, F&E und Produktion hervorgetan hat, hat der indischeTech-KMU-Sektor durch den Einsatz von neuen Technologien und Cloud-Technologien

Hannover/Berlin (ots) - Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (Der Mittelstand. BVMW e.V.) und The National Association of Software and Services Companies (NASSCOM) haben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MoU) bekannt gegeben. Diese Absichtserklärung zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zu verbessern und den Ausbau der bilateralen Handels- und Geschäftsbeziehungen zwischen indischen Technologie-KMU und deutschen KMU zu fördern. Die Absichtserklärung wird Investitionen, Joint Ventures und den Austausch von Wirtschaftsdelegationen aktiv fördern, mit dem Ziel, starke Verbindungen zwischen beiden Organisationen für die geschäftliche Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Technologien zu entwickeln. Um die Bedeutung von Partnerschaften im digitalen Zeitalter zu unterstreichen, wird das MoU auch die Organisation von Aktivitäten wie Seminaren, Konferenzen und Roadshows durch Fachleute in Indien und Deutschland sowie die Durchführung von Messen und Ausstellungen fördern. Somit wird den indischen KMU ein praktisches Verständnis für die "Go-to-Market"-Strategie mit deutschen Mittelständlern vermittelt.

