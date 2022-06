Veganes Lachsfilet aus Wien mittels 3D Technologie erstmals weltweit verkostet

Wien/Graz (ots) - Das österreichische 3D- und Food-Tech Startup Revo Foods hat

am 30. Mai erstmals ein veganes Lachsfilet der Generation 2.0 bei einer

öffentlichen Verkostung in Wien präsentiert. Das Filet, das zu 100% aus

pflanzlichen Zutaten besteht, wurde von einem veganen Haubenkoch zubereitet und

von 10 Gästen verkostet. Das vegane Lachsfilet gilt als Gamechanger für

Fischalternativen, und das Startup hat bereits 2 Patente auf neue Technologien

zur Herstellung dieser Produkte. Die ersten Lachsfilets werden ab Anfang 2023 im

Handel erhältlich sein.



Seafood Made in Austria