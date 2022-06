Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Arbeitgeber dürfen in Zeiten von Corona die Durchführung vonPCR-Tests anordnen. Diese Grundsatzentscheidung zum betrieblichenGesundheitsschutz traf das Bundesarbeitsgericht am 1. Juni 2022. Es gab damitder Bayerischen Staatsoper Recht, die in ihrem Hygienekonzept einePCR-Testpflicht vorgesehen hatte. Die klagende Flötistin, die die Testsverweigert hatte und daraufhin unbezahlt freigestellt worden war, unterlag damitauch letztinstanzlich vor Gericht. Arbeitsrechtler Prof. Dr. Michael Fuhlrott,Professor an der Hochschule Fresenius in Hamburg, ordnet die Entscheidung ein.Das arbeitgeberseitige Direktionsrecht erlaubt es Arbeitgebern, "Inhalt, Ort undZeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher zu bestimmen" (§ 106Gewerbeordnung). Ob dieses Recht in Pandemiezeiten auch die Anordnung vonPCR-Tests umfasst, musste das Bundesarbeitsgericht (BAG) nun anlässlich einesRechtsstreits am 1. Juni 2022 (Az.: 5 AZR 28/22) entscheiden. Geklagt hatte einebei der Bayerischen Staatsoper beschäftigte Flötistin, die die angeordnetenTests ablehnte. Sie sah hierin einen Eingriff in ihr AllgemeinesPersönlichkeitsrecht sowie ihre körperliche Unversehrtheit. Die BayerischeStaatsoper hatte im Sommer 2020 ein betriebliches Hygienekonzept erlassen, dashinausgehend über die gesetzlichen Vorgaben eine Verpflichtung der Beschäftigtenzur Durchführung anlassloser PCR-Tests vorsah. Diese sollten auf Kosten desArbeitgebers und während der Arbeitszeit erfolgen. Als die Mitarbeiterin dieDurchführung der Tests ablehnte, stellte die Staatsoper sie unbezahlt frei.Vorinstanzen: Testpflicht rechtmäßig, kein LohnanspruchMit ihrer Klage machte die Flötistin nunmehr Gehaltsnachzahlungen geltend. Siesei arbeitswillig und arbeitsfähig gewesen, so dass der Arbeitgeber ihr ihrenLohn nach den Grundsätzen des Annahmeverzugs habe nachzahlen müssen. DieBayerische Staatsoper berief sich hingegen auf den Gesundheitsschutz und ihrearbeitsschutzrechtlichen Pflichten auch gegenüber den weiteren Beschäftigten,die wirksame und effektive Hygienemaßnahmen verlangten. Da ein Tragen von Maskennicht möglich sei, sei die strenge Testpflicht angemessen. ArbeitsgerichtMünchen (Urt. v. 24.03.2021, Az.: 19 Ca 11406/20) und LandesarbeitsgerichtMünchen (Urt. v. 26.10.2021, Az.: 9 Sa 332/21) gaben der Staatsoper Recht.Bundesarbeitsgericht: Testpflicht in besonderen Fällen möglichDas BAG (PM Nr. 21/22) entschied nunmehr ebenfalls zu Gunsten des Arbeitgebersund wies die Revision der Klägerin zurück: Der mit der Durchführung der Testsverbundene Eingriff in die körperliche Unversehrtheit sei minimal und daher auchverhältnismäßig. Auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung werde