Labrador Uranium meldet die Ernennung einer neuen Direktorin nach der Jahreshauptversammlung der Aktionäre

Toronto, Ontario. 31. Mai 2022 - Labrador Uranium Inc. („LUR“ oder „Labrador Uranium“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/labrador-uraniu ... ) (CSE: LUR, OTCQB: LURAF und F: EI1) freut sich, bekannt zu geben, dass die Aktionäre allen Angelegenheiten, die der heutigen Versammlung vorgelegt wurden, zugestimmt haben, wie im Rundschreiben dargelegt. Insgesamt 21.905.736 Aktien wurden durch Bevollmächtigte vertreten, was 45,67 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Außerdem wurde Brigitte Berneche auf der Versammlung neu in den Board of Directors gewählt. Frau Berneche ist CPA, CA und verfügt über 15 Jahre Erfahrung in börsennotierten Unternehmen im Bergbau- und Verlagsbereich sowie in großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die sich auf Unternehmenssteuern spezialisiert haben. Seit 2014 widmet sie ihre Zeit einer von ihr gegründeten gemeinnützigen Organisation, die Familien mit Kindern mit zerebraler Lähmung finanziell unterstützt. Die Organisation erhielt 2017 den Status der Gemeinnützigkeit. Sie hat einen Honours B.A. von der University of Toronto.

Philip Williams, Executive Chairman, kommentierte: „In meinem Namen und dem des Board of Directors von LUR möchte ich Brigitte offiziell im Board willkommen heißen. Ihre Unabhängigkeit und ihre umfangreiche Erfahrung als CA und CPA bei Bergbau- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen werden unserem Board und unseren Aktionären entscheidende Vorteile bringen. Wir freuen uns darauf, ihr vielfältiges Fachwissen zu nutzen.”

Über Labrador Uranium Inc.

Labrador Uranium beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in Labrador, Kanada. LUR hat die Projekte Moran Lake und CMB mit einer Fläche von über 139.000 ha im produktiven Central Mineral Belt (CMB) in Zentral-Labrador sowie das Projekt Notakwanon in Nord-Labrador erworben. Sowohl auf dem Projekt Moran Lake, das historische Uranmineralressourcen beherbergt, als auch auf dem CMB-Projekt, das an die Uranlagerstätte Michelin von Paladin Energy angrenzt, wurden in der Vergangenheit umfangreiche Explorationsarbeiten durchgeführt, bei denen zahlreiche Ziele mit Uran-, Kupfer- Mineralisierungen sowie Mineralisierungen des IOCG-Typs entdeckt wurden. Das Projekt Notakwanon ist noch nicht ausreichend erkundet, aber für Bohrungen bereit. Alle drei Projekte werden voraussichtlich im Jahr 2022 im Mittelpunkt eines aggressiven Explorationsprogramms stehen.