Die auf Insights basierende Kundenbindungsplattform von MoEngage verzeichnet ein zweifaches Geschäftswachstum, und die weltweite Mitarbeiterzahl hat sich im Jahr 2021 verdoppelt

LONDON, 1. Juni 2022 /PRNewswire/ -- MoEngage , die auf Erkenntnissen basierende Kundenbindungsplattform, hat heute bekannt gegeben, dass sie 77 Mio. USD an Finanzierungen der Serie E aufgebracht hat. Diese Runde wurde von Goldman Sachs Asset Management und B Capital mit Beteiligung der bestehenden Investoren des Unternehmens geleitet: Steadview Capital, Multiples Alternate Asset Management, Eight Roads Ventures und Matrix Partners India. Es ist die dritte Mittelbeschaffung von MoEngage in den letzten 12 Monaten, nachdem im Juli 32,5 Millionen USD und im Dezember 2021 der Betrag von 30 Millionen USD gesammelt wurden, wodurch sich die Gesamtinvestition innerhalb von 8 Jahren auf 178 Millionen USD erhöht hat.