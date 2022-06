SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) fordert, das geplante Energiegeld auch Rentnerinnen und Rentnern zu gewähren. Die gestiegenen Strom- und Gaspreise träfen alle Haushalte, sagte Schwesig am Mittwoch. Auch von den Benzinpreisen seien Senioren betroffen, wenn sie beispielsweise zum Arzt oder Einkaufen fahren würden. "Viele Rentnerinnen und Rentner müssen auf jeden Euro schauen", sagte Schwesig.

Die Energiepreise sind auch Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag. Dort will sich Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit Niedersachsen dafür einsetzen, dass auch Senioren in den Genuss des Energiegeldes kommen. Das Energiegeld in Höhe von 300 Euro soll bislang lediglich Beschäftigten gewährt werden.