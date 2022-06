Ad Alliance stellt Geschäftsleitung neu auf

Köln (ots) - Die Ad Alliance stellt ihre Geschäftsleitung neu auf: Ab sofort

übernimmt Isabella Thissen als Chief Operating Officer (COO) die Verantwortung

für den Bereich Operations, Stefanie Jäckel leitet als Chief Strategy Officer

(CSO) den Bereich Strategy & Development und Lars-Eric Mann verantwortet als

Chief Marketing Officer (CMO) den Bereich Concept & Marketing. Komplettiert wird

die Geschäftsleitung von Chief Commercial Officer (CCO) Peter Bartle , der den

neu aufgestellten Bereich Commercial Affairs führt. Alle vier Geschäftsleiter

berichten an Ad Alliance-Geschäftsführer Frank Vogel, der gemeinsam mit Matthias

Dang an der Spitze von Deutschlands führendem Crossmedia-Vermarkter steht.



Paul Mudter , der bisher als COO für den Bereich Operations verantwortlich war,

verlässt die Ad Alliance auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigem

Einvernehmen zum Ende des Jahres, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu

stellen. Bis zu seinem Ausscheiden steht er der Geschäftsleitung weiterhin

beratend zur Seite.