OTTAWA - Die Zentralbank Kanadas bleibt ihrem entschiedenen Straffungskurs treu. Zum zweiten Mal in Folge hob sie ihren Leitzins kräftig an. Der Zins steigt um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent, wie die Währungshüter am Mittwoch in Ottawa nach ihrer Zinssitzung mitteilten. Analysten hatten den Schritt überwiegend erwartet.

TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai überraschend verbessert. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 56,1 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 54,5 Punkte gerechnet.

ROUNDUP 2: Dänische Bevölkerung entscheidet über EU-Verteidigungsvorbehalt

KOPENHAGEN - Deutschlands nördlichster Nachbar Dänemark könnte schon bald stärker in die Verteidigungszusammenarbeit der Europäischen Union eingebunden werden. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der dadurch veränderten Sicherheitslage in Europa waren am Mittwoch knapp 4,3 Millionen Däninnen und Dänen aufgerufen, über den für ihr Land geltenden sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalt abzustimmen. Noch bis zum Abend konnten sie mit Ja oder Nein auf die Frage antworten, ob sich Dänemark künftig an der europäischen Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit beteiligen kann. Mit einem vorläufigen Ergebnis wurde in den späten Abendstunden gerechnet.

Scholz: Wirtschaftsressort prüft Fördermöglichkeiten für Presse

BERLIN - Der Bund prüft nach Aussagen von Kanzler Olaf Scholz eine mögliche Förderung für regelmäßig erscheinende Presseprodukte. Der SPD-Politiker sagte am Mittwoch auf einem Kongress von Lokalzeitungen in Berlin: "Wir wollen, dass die flächendeckende Versorgung mit regelmäßig erscheinender Presse gewährleistet bleibt, darauf hat sich die Bundesregierung verständigt." Er ergänzte: "Aktuell prüft das Bundeswirtschaftsministerium, welche Fördermöglichkeiten dazu geeignet sind."

ROUNDUP 2/Vonovia-Chef: Hohe Inflation geht an Mieten nicht vorbei

FRANKFURT/BOCHUM - Die hohe Inflation wird nach Einschätzung von Deutschlands größtem Immobilienunternehmen Vonovia bei einem anhaltenden Trend auch auf das Mietpreisniveau durchschlagen. "Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liegt, müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen", sagte Vorstandschef Rolf Buch im Interview des "Handelsblatts" (Mittwoch). Sonst würden viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten geraten.