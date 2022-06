Trillium Gold unterzeichnet Abkommen zum Kauf des Goldprojekts Panama Lake, das 80 km von Kinross Golds Lagerstätte Dixie in Red Lake, Ontario, entfernt liegt

Gemäß einer Abtretungs- und Übernahmevereinbarung zwischen Trillium Gold und St. Anthony Gold, die beim Abschluss der im Kaufabkommen vorgesehenen Transaktionen abgeschlossen wird (die „Abtretungsvereinbarung“ zusammen mit der ursprünglichen Optionsvereinbarung, die „Optionsvereinbarung“), wird St. Anthony Gold alle seine Rechte und Pflichten gemäß der ursprünglichen Optionsvereinbarung an Trillium Gold abtreten. Darüber hinaus wird Benton Resources Inc. („Benton Resources“) gemäß der Abtretungsvereinbarung der Abtretung zustimmen und sich bereit erklären, 100 % der Eigentumsrechte an der Liegenschaft an Trillium Gold zu übertragen, während es seine 50%ige Beteiligung an der Liegenschaft behält, bis Trillium Gold seine Option auf eine 100%ige Beteiligung erfüllt hat.

Bedingungen des Abkommens

Gemäß den Bedingungen des Kaufabkommens wird Trillium Gold bei Abschluss 500.000 CAD in bar an St. Anthony Gold zahlen und 1.000.000 Stammaktien der Trillium Gold (die „Stammaktien“) ausgeben. Für den Fall, dass Trillium Gold eine 100 %-Beteiligung an der Liegenschaft erwirbt, kann St. Anthony Gold Trillium Gold dazu veranlassen, sein Rückkaufsrecht gemäß der Optionsvereinbarung (wie weiter unten beschrieben) auszuüben, um von Benton Resources die Hälfte der Net Smelter Royalty (Verhüttungsabgabe) in Höhe von 2 % auf der Liegenschaft zurückzukaufen und diese zurückgekaufte Net Smelter Royalty in Höhe von 1 % an St. Anthony Gold im Austausch gegen eine Barzahlung von St. Anthony Gold in Höhe von 1.000.000 CAD an Trillium Gold zu übertragen.