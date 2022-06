Bureau Veritas setzt bei der Erstellung von digitalen Zwillingen auf die PLM-Plattform von Aras

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lyon (ots) - Bureau Veritas, eine der weltweit führendenSchiffsklassifizierungsgesellschaften und Offshore-Sicherheits- und Prüfstellen,hat sich für die PLM-Plattform Aras Innovator entschieden, um seine Prozesse fürdie Klassifizierung von Schiffen und Offshore-Anlagen weiterzuentwickeln.Künftig werden mithilfe von Aras in verschiedenen Marktsegmenten digitaleZwillinge eingesetzt, um präzise und detaillierte Informationen in Echtzeitbereitstellen zu können. Aras bietet mit seinem Product Lifecycle Management(PLM) die leistungsstärkste Low-Code-Plattform mit Anwendungen für dieEntwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte.Bureau Veritas hat mit einer umfassenden Überarbeitung seiner digitalen Toolszur Unterstützung seiner Marine- und Offshore-Services begonnen. Als Teil diesesglobalen Programms wird der Einsatz der Digital-Twin-Technologie Bureau Veritasin die Lage versetzen, für jedes Schiff und jede Anlage einen alleingültigenDatenbestand zu schaffen, eine durchgängige Rückverfolgbarkeit von Schiffsdatenzu gewährleisten, die Entwicklung von regulatorischen Anforderungen zuantizipieren, Daten vom Entwurf bis zum Betrieb eines Schiffes kontinuierlich zuaktualisieren und die Zusammenarbeit durch einen Echtzeit-Zugriff auf sämtlicheSchiffsdaten zu verbessern. Die solide und zuverlässige Datenerfassung und-aktualisierung wird nicht nur die angebotenen Klassifizierungsdienste, sondernauch das gesamte Kundenerlebnis verbessern. Zudem bildet der Einsatz digitalerZwillinge die Grundlage für die Weiterentwicklung von Datendiensten zurVerbesserung der Sicherheit, des Betriebs und der Umweltleistung für alle Artenvon Schiffen und Offshore-Anlagen."Durch die Zusammenarbeit mit Aras bringen wir wichtige Innovationen in diemaritime Industrie, die unseren Kunden ein fortschrittliches und verbessertesdigitales Erlebnis bei allen Arten von Dienstleistungen bieten werden. Wir habenuns für Aras Innovator entschieden, weil die Lösung flexibel ist und sich anunsere jeweiligen Geschäftsanforderungen anpassen lässt. Insgesamt wird einebessere Zusammenarbeit mit unseren Kunden ermöglicht und der Datentransfer unddie Verbindung mit den Systemen unserer Kunden erleichtert." Laurent Hentges -Vice President - Digital Solutions & Transformation - Bureau Veritas Marine &Offshore."Die Aras-Plattform wird Bureau Veritas in die Lage versetzen, einen wirklichendigitalen Zwilling zu schaffen, der die Echtzeitkonfiguration widerspiegelt undalle Betriebs- und Wartungsaktivitäten im Zeitverlauf nachvollziehbar macht.Gleichzeitig wird eine Verbindung zu anderen Informationssystemen wie demEnterprise Resource Planning (ERP) und dem Computerized Maintenance Management