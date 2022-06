(neu: Schlusskurse, offizielle Aussagen der Gematik, Warburg)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach gutem Lauf seit Ende April und einem nun auch offiziellen ersten Fahrplan für die Einführung des E-Rezeptes haben die Anleger von Online-Apotheken am Mittwoch Gewinne mitgenommen. Der Kurs von Shop Apotheke sprang zunächst erstmals seit Mitte Februar über 105 Euro, dann aber drehte er schon früh ins Minus. Aus dem Handel gingen die Titel mit einem Abschlag von 6,1 Prozent fast auf Tagestief. Für die Aktien des Konkurrenten Zur Rose ging es in Zürich um 2,4 Prozent bergab, sie waren zuletzt aber auch weniger gut gelaufen.

Nach einer Sitzung der Gesellschafter vermeldete die für die Einführung verantwortliche Nationale Agentur für Digitale Medizin (Gematik) am Dienstag nach langer Hängepartie ein Stufenmodell. Laut einstimmigem Beschluss des Bundesgesundheitsministeriums sowie den Kassen-, Ärzte- und Klinikorganisationen sollen am 1. September Pilotverfahren in Westfalen-Lippe und in Schleswig-Holstein starten, bei denen Schritt für Schritt immer mehr Praxen und Kliniken mitmachen und schließlich eine flächendeckende Nutzung erreicht werden soll.