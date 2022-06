HLX-Boss Kögel prophezeit Im Juli und August werden in vielen Urlaubsregionen die Betten knapp

Baden-Baden (ots) - Reiseveranstalter erwartet für 2022 eine Verdopplung des

Umsatzes gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019/Mehr Flüge als Hotelbetten/Vielen

Hotels rund ums Mittelmeer fehlt nach der Krise das Personal



An einen solchen Buchungsansturm wie in den vergangenen Wochen, kann sich

Tourismus-Pionier Karlheinz Kögel, Chef der HLX-Gruppe (u.a. Eurowings Holidays,

Lufthansa Holidays und http://HLX.com ) nicht erinnern. "Die Leute reißen uns

die Angebote förmlich aus den Händen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht

neue Rekordzahlen verzeichnen", freut sich Kögel über die aktuelle Entwicklung.

Vier Monate vor dem Ende des Reisesommers 2022 hat der Veranstalter die

Geschäftszahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 bereits deutlich übertroffen.

Aktuell liegen die Gästezahlen bereits um 43 Prozent und der Umsatz um 81

Prozent über dem Niveau des letzten normalen Geschäftsjahres. "Ich rechne

derzeit mit einer Verdopplung unseres Jahresumsatzes von 60 Millionen Euro in

2019 auf 120 Millionen Euro in 2022", zeigt sich der Tourismusmanager

optimistisch.