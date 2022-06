SGT Capital schließt Erwerb von Utimaco ab, einem Weltmarktführer von Cybersicherheits- und Compliance-Lösungen

Utimaco ist ein global führender Anbieter von Hochsicherheitstechnologien für Cybersicherheits- und Compliance-Lösungen weltweit

Aufgrund der starken Marktposition und der zunehmenden Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft weltweit verfügt Utimaco über ausgezeichnete Wachstumsaussichten

Der partnerschaftliche Investmentansatz von SGT Capital wird ergänzt durch den fortdauernden (Minderheits-)Anteil des Utimaco-Managements und der Angestellten sowie EQT, zudem durch Bain Capital Credit und Tyrus Capital sowie weitere institutionelle Investoren wie Capital Dynamics, Commonfund, Flandrin Capital, University of Wisconsin Foundation und UBS Global Wealth Management

Foundation und UBS Global Wealth Management Utimacos jüngste Akquisition von Celltick, einem weltweiten Marktführer für öffentliche Warnsysteme und Massenbenachrichtigungssysteme, unterstreicht bereits die Unterstützung der Utimaco-Wachstumsstrategie durch SGT Capital

SGT Capital hat die Freigabe des Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) Ende 2021 erreicht sowie die Genehmigungen des britischen Wirtschafts- und Energieministeriums im Februar 2022 und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz nach der Außenwirtschaftsverordnung Anfang Mai erhalten.

FRANKFURT, Germany, 1. Juni 2022 /PRNewswire/ -- SGT Capital freut sich bekannt zu geben, dass der Erwerb der Utimaco Verwaltungs GmbH ("Utimaco" oder "das Unternehmen") vom EQT Mid Market Europe Fonds ("EQT Private Equity") abgeschlossen ist.

Utimaco mit Hauptsitz in Aachen und Campbell, Kalifornien, USA, ist ein führender Plattformanbieter von Hochsicherheitstechnologien für Cybersicherheits- und Compliance-Lösungen. Das Unternehmen produziert On-Premise- und Cloud-basierte Hardware-Sicherheitsmodule und Lösungen für Schlüssel- und Identitätsmanagement, Datenschutz und Data Intelligence für regulierte kritische Infrastrukturen.

Zusätzlich zur Genehmigung des Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) im November 2021 hat SGT Capital als neuer Eigentümer die Genehmigung des britischen Wirtschafts- und Energieministeriums und die Freigabe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erhalten.

Nach der Ankündigung der Akquisition durch SGT Capital hat Utimaco im April 2022 Celltick erworben, ein weltweit führendes Unternehmen für öffentliche Warnsysteme und der weltweit größte Anbieter von Produkten auf der Grundlage von Cell Broadcast Centers in Bezug auf installierten Lösungen und der Anzahl der erreichten Personen. Die Akquisition von Celltick durch Utimaco unterstreicht bereits die Unterstützung der Wachstumsstrategie von Utimaco durch SGT Capital.