Wirtschaft Habeck lässt Gasspeicher per Ministerverodnung auffüllen

Berlin/Rehden (dts Nachrichtenagentur) - Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lässt den größten Gasspeicher Deutschlands im niedersächsischen Rehden nun per "Ministerverordnung" auffüllen. Das teilte sein Ministerium am Mittwoch mit.



Die Maßnahme sei erforderlich, "um die Versorgungssicherheit im Winter zu stärken". Die Ministerverordnung basiert auf dem am 30. April in Kraft getretenen neuen Gasspeichergesetz. Der Gasspeicher in Rehden steht im Eigentum der Gazprom-Germania- Gruppe.