Khiron erwirbt EU-GMP-zertifizierten deutschen Arzneimittelhersteller und -großhändler und erweitert damit seine europäische Präsenz

- Die Übernahme wird das Wachstum von Khiron in Europa beschleunigen, da das

Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette für seine Produkte kontrolliert

und direkten Zugang zu deutschen Apotheken erhält

- Durch die Übernahme erhält Khiron ein EU-GMP-zertifiziertes europäisches

Produktions- und Vertriebszentrum für verschiedene pharmazeutische Produkte

- Das Zielunternehmen ist ein erfahrener Akteur auf dem europäischen

Pharmamarkt, und die Übernahme wird dazu beitragen, das medizinische Portfolio

der Marke Khiron erheblich zu erweitern

- Das erste neue Produkt wird voraussichtlich das Vollspektrum-Extrakt KHIRIOX

25/1 sein, das in Kürze sowohl in Deutschland als auch im Vereinigten

Königreich für Apotheken und Patienten erhältlich sein wird



Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" oder das "Unternehmen") (TSXV: KHRN)

(OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC), ein weltweit führender Anbieter von

medizinischem Cannabis in Europa und Lateinamerika, gibt bekannt, dass es eine

Vereinbarung zur Übernahme der Pharmadrug GmbH ("Pharmadrug GmbH") von ihrer

Muttergesellschaft PharmaDrug Inc. (CSE:PHRX) (OTC:LMLLF) ("PharmaDrug")

getroffen hat.