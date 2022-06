TUMI und Razer arbeiten zusammen, um eine limitierte Auflage von E-Sport-inspirierten Taschen zu präsentieren, die am 3. Juni vorgestellt wird

NEW YORK und IRVINE, Kalifornien , 1. Juni 2022 /PRNewswire/ -- In diesem Frühjahr hat sich die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI mit Razer, der weltweit führenden Lifestyle-Marke für Gamer, zusammengetan. Gemeinsam haben sie die TUMI-Bestseller als limitierte Editionen für Gamer neu interpretiert. Die Kooperation nutzt die Innovations- und Designexzellenz von TUMI und die ikonische Ästhetik und das Branding von Razer, das in den globalen Gaming- und E-Sport-Communitys zu den bekanntesten gehört.