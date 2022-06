TUMI und Razer(TM) arbeiten zusammen, um eine limitierte Auflage von E-Sport-inspirierten Taschen zu präsentieren, die am 3. Juni vorgestellt wird

New York und Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - In diesem Frühjahr hat sich

die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI mit Razer, der weltweit

führenden Lifestyle-Marke für Gamer, zusammengetan. Gemeinsam haben sie die

TUMI-Bestseller als limitierte Editionen für Gamer neu interpretiert. Die

Kooperation nutzt die Innovations- und Designexzellenz von TUMI und die

ikonische Ästhetik und das Branding von Razer, das in den globalen Gaming- und

E-Sport-Communitys zu den bekanntesten gehört.



Um die Präsenz von TUMI in der E-Sport-Branche zu stärken, werden am 3. Juni (8

Uhr PDT / 11 Uhr EDT / 17 Uhr MESZ / 23 Uhr SGT) vier mit Spannung erwartete

Modelle mit Co-Branding erscheinen. Jedes Stück ist mit dem dreiköpfigen

Schlangenlogo von Razer und den charakteristischen grünen Akzenten versehen, die

sich mit der TUMI-DNA vermischen.