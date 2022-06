HEINEKEN® begegnet dem wachsenden Ungleichgewicht der "Work-Life Balance" mit neuer globaler Kampagne

White Plains, N.Y. (ots/PRNewswire) - Neue Technik zum Abschalten am

Arbeitsplatz ermutigt Arbeitnehmer, am Ende des Arbeitstages abzuschalten und

Zeit mit Freunden zu verbringen



Angesichts des zunehmenden gesellschaftlichen Drucks, ständig beschäftigt zu

sein, der raschen Einführung neuer Arbeitstechnologien und einer globalen

Pandemie, die eine völlige Überarbeitung von Ort und Zeit der Arbeit erzwingt,

hat sich der durchschnittliche Arbeitstag der Arbeitnehmer um 2,5 Stunden

verlängert, so NordVPN Teams. All diese zusätzlichen Stunden wirken sich negativ

auf das allgemeine Wohlbefinden der Arbeitnehmer aus, was bedeutet, dass sie

weniger Zeit mit Freunden und Familie verbringen oder persönlichen Hobbys

nachgehen können.





HEINEKEN® begegnet diesem wachsenden Ungleichgewicht zwischen Arbeit undFreizeit mit The Closer, einem ausgefallenen Hightech-Flaschenöffner, der sofortalle Arbeitsanwendungen beendet, wenn eine Flasche Heineken damit geöffnet wird.Der Closer-Flaschenöffner, der in einem Kampagnenfilm(https://www.youtube.com/watch?v=KdyoOuX_2c4) als Gegenmittel gegen diezunehmenden Anforderungen unserer "Always-on"-Arbeitskultur inszeniert wird, istselbst ein satirisches Symbol für die Macht, die jeder Arbeitnehmer hat, am Endedes Tages abzuschalten."Als Marke stehen wir seit jeher dafür, Momente der Verbundenheit mit anderen zuschaffen", sagte Bram Westenbrink, Global Head Heineken® Brand bei HEINEKEN."Angesichts der Tatsache, dass sich die einst starren Grenzen zwischen Arbeitund Freizeit nach der COVID-19-Pandemie rapide verschlechtern, wollen wir einedringend notwendige Diskussion darüber anstoßen, wie wichtig es ist, demgesellschaftlichen Druck zu widerstehen, ständig mit Arbeit beschäftigt zu sein,und Arbeitnehmer auf der ganzen Welt ermutigen, der Freizeit mit den Menschen,die ihnen am wichtigsten sind, eine neue Priorität einzuräumen"Der Closer-Flaschenöffner wird auf einer exklusiven Veranstaltung vorgestellt,die an ikonische Ankündigungen im Bereich der Technik erinnert. In einerGrundsatzrede wird Billy Eichner das einzige Gerät vorstellen, das einKernproblem anderer Technologien zur Ermöglichung von Fernarbeit lösen kann.Indem er die Notwendigkeit eines solchen High-Tech-Wunders überbetont, wirdEichner uns alle daran erinnern, dass jeder bereits alles, was er zumAbschließen braucht, zur Hand hat.Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten können am 8. Juni 2022 unter folgenderAdresse an der Verlosung eines Closer-Flaschenöffners teilnehmenhttp://www.heineken.com/closer . Aber die Fans müssen schnell handeln, denn dieAktion läuft nur von 10 bis 23:59 Uhr ET. Weitere Geräte werden in den kommenden