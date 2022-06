HANNOVER, 2. Juni 2022 /PRNewswire/ -- DOBOT, einer der führenden Anbieter von intelligenten Roboterarmen, hat die Produkteinführung des kollaborativen Roboters CR10 in Deutschland angekündigt.

Die KI-gesteuerte leichte CR Cobot-Serie ist perfekt für den Einsatz in der Industrie geeignet. Der Roboterarm CR10 hat eine maximale Reichweite von 1.525 mm und eine Nutzlast von 10 kg. Dieser Roboterarm eignet sich dank des hohen Sicherheitsstandards und seiner Zuverlässigkeit besonders gut für die Zusammenarbeit mit Menschen. Die DOBOT SafeSkin-Technologie ist eine innovative Kollisionserkennungslösung, die Hindernisse erkennt und Menschen vor einer Kollision schützt. Der DOBOT SafeSkin erfüllt hohe Sicherheitsstandards, darunter die Normen EN ISO 13849 und TS 15066. Die CR-Serie eignet sich für gefährliche Arbeiten wie Schweißen.

Die CR-Serie für kollaborative Roboter arbeitet im 6-Achsen-Modus und ist in sieben verschiedenen Versionen erhältlich, wodurch die Roboterarme in umfangreichen industriellen Anwendungen vielseitig einsetzbar sind. Während der CR3, der kleinste Cobot, eine maximale Nutzlast von 3 kg und eine maximale Reichweite von 620 mm hat, hebt der robusteste Roboterarm, der CR16, bis zu 16 kg und hat eine maximale Reichweite von 1.223 mm.

DOBOT stellt die kollaborativen Roboter der CR-Serie vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2022 auf der Hannover-Messe aus. Auf dem Messestand genießen die Besucher die hocheffiziente Leistung des CR5 und die große Auswahl an Anwendungen wie Schweißen, Schrauben, Polieren und den sicheren Einsatz des SafeSkin. Gleichzeitig ist es eine hervorragende Gelegenheit, die Interaktion des CR10-Cobots beim Palettieren zu erfassen. Die Besucher finden DOBOT in Halle 6 an Stand E68.

Informationen zu DOBOT

DOBOT wurde 2015 in China gegründet und bietet die führenden vollständig wahrnehmungsorientierten Robotiklösungen für Fertigung, Handel und Hochschulbildung. DOBOT schätzt unabhängige Innovationen und hat über 686 Patente und 34 PCT-Verträge. Heute werden die Produkte von DOBOT mit einem Gesamtliefervolumen von über 55.000 Einheiten in mehr als 100 Länder exportiert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1828485/DOBOT_CR10.jpg