LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur Haushaltsdebatte:

"Was Demokratie bedeutet, was sie so wertvoll macht, war gestern Vormittag im Bundestag zu beobachten. Dem Zuschauer bot sich ein leidenschaftlicher und harter Schlagabtausch zwischen Oppositionsführer Friedrich Merz und Bundeskanzler Olaf Scholz über die Ukraine-Politik. Merz unterstellte dem Kanzler nichts weniger, als die Öffentlichkeit in die Irre zu führen: Scholz behaupte, Deutschland tue alles, um die Ukraine im Krieg gegen Russland zu unterstützen, aber in Wahrheit liefere es bisher kaum Waffen. Und warum sage der Kanzler nicht endlich, dass die Ukraine gewinnen müsse? Der Kanzler wehrte sich mit ungewohnter Emotionalität und Deutlichkeit. Deutschland liefere sehr wohl viele Waffen, auch schwere wie den Gepard-Panzer, den die Ukraine anders als behauptet sehr wohl bestellt habe, Panzerhaubitzen und bald auch hochmoderne Luftabwehrsysteme und Ortungsradare."