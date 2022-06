Nordzucker stellt Bilanz für das Geschäftsjahr 2021/22 vor

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Nach guter Ernte mit überdurchschnittlichen Erträgen stellt der Zuckerhersteller Nordzucker am Donnerstag (10.00 Uhr) seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2021/22 vor. Ende Januar hatte der Konzern bereits ein positives Fazit für die Zuckerrübenkampagne gezogen. Als Kampagne wird der Zeitraum von Mitte September bis Januar bezeichnet, in dem die Zuckerrüben in Fabriken verarbeitet werden.

Bei der Online-Veranstaltung des Unternehmens mit Hauptsitz in Braunschweig will Vorstand Lars Gorissen auch einen Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr geben. Nach zwei Jahren im Minus hatte der Nordzucker-Konzern 2021 die Wende geschafft und wieder eine positive Bilanz vorgelegt./bch/DP/he