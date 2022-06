Umweltgipfel Stockholm+50 beginnt

In der Heimatstadt von Klimaaktivistin Greta Thunberg soll es dabei vor allem um die Frage gehen, wie das Tempo beim Kampf gegen die Erderwärmung, das rasante Artensterben und die Vermüllung des Planeten drastisch erhöht werden kann. Neue konkrete Zusagen und Beschlüsse werden jedoch nicht erwartet.

STOCKHOLM (dpa-AFX) - 50 Jahre nach der ersten UN-Umweltkonferenz in Stockholm findet in der schwedischen Hauptstadt erneut ein internationales Spitzentreffen zu Umweltthemen statt. Tausende Teilnehmer werden am Donnerstag und Freitag zum Gipfel Stockholm+50 erwartet, unter ihnen UN-Generalsekretär António Guterres, mehrere Staats- und Regierungschefs, Dutzende Ministerinnen und Minister sowie zahlreiche Klima- und Umweltschützer. Auf der Tagesordnung stehen Diskussionen über drängende Klima- und Umweltfragen sowie die nachhaltige Entwicklung.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer