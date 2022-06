Die Klimastiftung war bereits in einem anderen Verfahren vor dem Landgericht zur Auskunft gegenüber der Presse verpflichtet worden. Hier hatte die Transparenz-Plattform "Frag den Staat" geklagt. Dieses Verfahren befindet sich aktuell in der Berufung vor dem Oberlandesgericht./ssc/DP/zb

SCHWERIN (dpa-AFX) - Die Auskunftspflicht der umstrittenen Klimastiftung MV gegenüber der Presse ist am Donnerstag (13.00 Uhr) erneut Thema vor dem Landgericht in Schwerin. Nach einem Versäumnisurteil Ende April wird dort nun zum zweiten Mal die Klage eines Journalisten der Zeitung "Welt" verhandelt. Das Gericht hatte die Klimastiftung - wegen Fernbleibens - zur Herausgabe von Informationen zu ihrer Unterstützung der Gaspipeline Nord Stream 2 verurteilt. Dagegen hatte die Stiftung Einspruch eingelegt.

Landgericht in Schwerin verhandelt erneut zur Klimastiftung MV

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer