Cambrex erwirbt das führende EU-Stabilitätslagerungsunternehmen Q1 Scientific

East Rutherford, Nj (ots/PRNewswire) - Cambrex, ein weltweit führendes

Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das

Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen

für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet, gab heute die

Übernahme von Q1 Scientific bekannt - einem führenden Anbieter von

umweltkontrollierten cGMP-Stabilitätslagerungsdiensten für die pharmazeutische,

medizintechnische und biowissenschaftliche Industrie mit strategischem Sitz in

Waterford, Irland.



"Die Lagerung und Prüfung der Stabilität ist ein entscheidender Bestandteil der

Arzneimittelentwicklung und der Kommerzialisierung neuer Therapien. Q1

Scientific ergänzt unser ständig wachsendes Portfolio an ausgelagerten

pharmazeutischen Dienstleistungen um erstklassige Fähigkeiten", so Tom Loewald,

CEO von Cambrex. "Diese Akquisition ist eine natürliche Erweiterung unseres

derzeitigen Angebots, die unser Fachwissen in diesem wichtigen Bereich sowie

unsere Präsenz auf dem europäischen Markt erweitern und verstärken wird