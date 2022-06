Der Brexit hinterlässt seine Spuren – und diese sind mittlerweile sichtbar. Die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien befinden sich in einer Krise. Das macht auch eine Auswertung der bundeseigenen Gesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) deutlich. Nach dieser entwickelt sich der deutsche Handel mit Großbritannien im Gegensatz zum allgemeinen Trend. Im Jahr 2021 rutschte die Bedeutung des Handelspartners Großbritannien auf den zehnten Rang ab. "Während das Handelsvolumen mit allen anderen Partnern der Top Ten im Corona-Rebound fast ausschließlich zweistellig gewachsen ist, schrumpfte der Handel mit dem Vereinigten Königreich sogar um 4,6 Prozent", verriet GTAI-Experte Marc Lehnfeld der Nachrichtenagentur dpa.

Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Großbritannien hatte im Jahr 2015 noch 127 Milliarden Euro betragen. In der Folge des Brexits entwickelte sich dieses stetig nach unten, nach dem Jahr 2021 war es auf 97 Milliarden Euro gesunken. Die Importe aus Großbritannien brachen um 8,5 Prozent ein. Damit sind sie auf das Niveau von 2003 zurückgefallen. Die Exporte auf die Insel waren mit 65 Milliarden Euro so niedrig wie sie es zuletzt im Jahr 2010 waren. Mit dem vierten „German British Business Outlook“ hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG eine spannende Analyse geliefert. Zwischen Dezember 2021 und Februar 2022 wurden 60 Unternehmen über ihre geschäftlichen Beziehungen zu Großbritannien befragt. Zwei der wichtigsten Erkenntnisse: Die Umsätze von jedem dritten Unternehmen sanken und die Kosten der Geschäftsbeziehung zu Großbritannien steigen deutlich – beispielsweise durch höhere Zölle.

Drei Aktien für bessere deutsche Wirtschaftsbeziehungen mit Großbritannien

