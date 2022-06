Serviceaide erweitert seine Aktivitäten und Partner in Deutschland

SAN JOSE, Kalifornien, 2. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Serviceaide, Inc. , ein globaler Anbieter von modernen IT- und Enterprise Service Management-Lösungen, gab heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in München bekannt, um mit dem wachsenden Interesse und der Akzeptanz seiner ChangeGear ITSM-Plattform und der KI-gestützten Luma Virtual Agent -Lösung in der Region Schritt zu halten. Das Unternehmen baut außerdem Partnerschaften mit einigen der führenden deutschen Unternehmen für IT-Service-Management und Softwarelösungen aus.

Serviceaide baut seine europäischen Niederlassungen und Servicekapazitäten weiter aus, da IT- und Unternehmensdienstleister nach fortschrittlichen und erschwinglichen Lösungen zur Steigerung von Produktivität, Serviceautomatisierung und Qualität suchen. Neben Deutschland ist das Unternehmen derzeit auch in Dänemark und der Ukraine tätig und plant weiteres Wachstum auf dem europäischen Markt. Das neue Büro in München wurde unter dem Namen „Serviceaide GmbH" eröffnet. Es ist das Ergebnis der Fusion von SunView Software und Wendia GmbH, zwei wichtigen Akquisitionen von Serviceaide im vergangenen Jahr.

„Serviceaide hat es sich zur Aufgabe gemacht, die wachsenden Anforderungen des deutschen ITSM-Marktes mit Lösungen zu erfüllen, die die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen nutzen, um die Qualität und Effizienz von Service und Support drastisch zu verbessern. Wir freuen uns darauf, unser Büro offiziell zu eröffnen und unser deutsches Team vollständig auszubauen", sagte Wai Wong, Gründer und CEO von Serviceaide. „Unser Ziel ist es, über ITSM und virtuelle Agententechnologie mit Unternehmen in der Region zusammenzuarbeiten, um kritische Geschäftsanforderungen zu erfüllen und so die Produktivität von IT-Service-Organisationen und die Kundenzufriedenheit zu steigern."

Marktdynamik

Die Eröffnung der neuen Niederlassung in München erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Serviceaide bei Kunden und Partnern auf dem deutschen Markt für seine Produkte , darunter die ChangeGear ITSM-Plattform, Luma Virtual Agent und die Point of Business (PoB)-Plattform für IT- und Enterprise Service Management, an Dynamik gewinnt. Serviceaide nutzt die jüngsten und kommenden Partnerveranstaltungen, um sich mit potenziellen Kunden zu treffen und den Markt besser zu bedienen.