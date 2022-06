Wirtschaft Wärmepumpen erstmals in über der Hälfte der neuen Wohnhäuser

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In immer mehr neuen Wohngebäuden in Deutschland werden erneuerbare Energien zum Heizen genutzt. Als primäre, also überwiegend für das Heizen eingesetzte Energiequelle wurden sie in mehr als der Hälfte (55,1 Prozent) der 102.955 im Jahr 2021 fertiggestellten Wohngebäude eingesetzt, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit.



2015 lag der Anteil bei 38,0 Prozent. Meist handele es sich um Wärmepumpen: Sie kommen in 50,6 Prozent der Neubauten als primäre Heizung zum Einsatz (2015: 31,4 Prozent). Zu den erneuerbaren Energien bei Heizungen zählen neben Wärmepumpen (Geothermie oder Umweltthermie) auch Solarthermie, Holz (z.