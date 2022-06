LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der jüngste Rückschlag im US-Glyphosat-Rechtsstreit hat die Aktionäre des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer nur kurz irritiert. Auch wenn die US-Regierung dem obersten US-Gericht von der Annahme eines wegweisenden Falls abriet und damit eine wegweisende Verhandlung vor dem Supreme Court unwahrscheinlich ist, scheinen die weiteren Glyphosat-Risiken aktuell überschaubar. Zudem brummt das Agargeschäft und die Perspektiven für die Pharmasparte hellten sich in den vergangenen Monaten auf. Was bei Bayer los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

DAS IST LOS BEI BAYER: