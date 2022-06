Domino's führt höhere Tierschutzstandards für Schweine und Sauen in ihrem europäischen Angebot ein / Das Domino's Pork Commitment wurde in enger Zusammenarbeit mit dem NGO-Partner CIWF erarbeitet (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit der Einführung höherer Tierschutzstandards für Schweine und

Sauen unternimmt Domino's Pizza Enterprises Europe* den nächsten Schritt in

seinem Engagement für bessere Tierschutzstandards für alle Fleisch- und

Fischzutaten, die der Weltmarktführer im Pizza Delivery Business auf seiner

Speisekarte führt. Bisher gibt es keinen europaweiten Tierschutzstandard für

Schweine und Sauen, wie er für Hühner im Rahmen des Better Chicken Commitment

besteht. Mit dieser Initiative hofft Domino's, andere Stakeholder und

Unternehmen zu inspirieren, ihrem Beispiel zu folgen. Alle europäischen Märkte

innerhalb der Domino's Pizza Enterprise Group* haben sich dem Domino's Pork

Commitment angeschlossen: Deutschland, Niederlande, Belgien, Luxemburg,

Frankreich und Dänemark.



Bereits 2020 gab Domino's in Europa seine Partnerschaft mit der CIWF bekannt und

unterzeichnete das Better Chicken Commitment.