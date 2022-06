- Margenstarker Selbstzahler-Bereich im Fokus

- Neues Rentabilitätsniveau erreicht, weitere Margensteigerungen erwartet

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die HAEMATO AG mit Umsatzerlösen in Höhe von 285,04 Mio. EUR (VJ: 238,33 Mio. EUR) einen dynamischen Umsatzanstieg in Höhe von 19,6 % erreicht. Der überwiegende Teil des Umsatzwachstums hängt mit der erstmaligen Konsolidierung der zum 31.12.2020 erworbenen M1 Aesthetics GmbH zusammen, die einen Umsatzbeitrag in Höhe von 33,37 Mio. EUR geleistet hatte. Organisch lag demnach das Umsatzwachstum bei 5,6 % auf 251,67 Mio. EUR. Ein Teil dieses organischen Umsatzwachstums ist dem Ausbau des Diagnostik-Geschäftes zu verdanken. Hier hatte die HAEMATO AG im Frühjahr 2021 eine Sonderzulassung für den Vertrieb eines Covid-19- Laientests erhalten, mit dessen Vertrieb zusätzliche Umsätze generiert wurden.



Für das abgelaufene Geschäftsjahr hat die HAEMATO AG erstmalig eine neue Segmentierung vorgenommen. Im 'Specialty Pharma'-Segment sind die Umsätze, die über die Krankenkasse abgerechnet werden, enthalten und damit entspricht dieses Segment weitestgehend dem bisherigen HAEMATO-Geschäft. Bei Umsatzerlösen in Höhe von 219,90 Mio. EUR wurde hier ein Rohergebnis in Höhe von 8,77 Mio. EUR erwirtschaftet, was einer Rohertragsmarge in Höhe von 4,0 % entspricht. Im zweiten Segment Lifestyle & Aesthetics, in dem der Selbstzahlermarkt abgebildet ist und für Umsätze mit Produkten für Schönheitsbehandlungen, Diagnostik sowie Kosmetikprodukte steht, wurden Umsatzerlöse in Höhe von 65,15 Mio. EUR, ein Rohertrag in Höhe von 21,96 Mio. EUR und damit eine Rohertragsmarge in Höhe von 33,7 % erzielt.

Dass erstmals nennenswerte Umsätze im margenstarken Segment 'Lifestyle & Aesthetics' erwirtschaftet wurden, hat zu einem deutlichen Anstieg der konzernweiten Rentabilität geführt. Sichtbar wird dies besonders anhand des deutlichen EBIT-Sprungs auf 11,16 Mio. EUR (VJ: 1,63 Mio. EUR), was gleichzeitig ein neuer Unternehmens-Rekord (bereinigt um Bewertungserträge) darstellt. Die EBIT-Marge verbesserte sich ebenfalls deutlich auf 3,9 % (VJ: 0,7 %).



