Moovly unterzeichnet Partnerschaftsvereinbarung mit der Bayer AG

Die Bayer AG ist ein multinationales deutsches Pharma- und Biowissenschaftsunternehmen und eines der größten Pharma-Unternehmen der Welt. Bayer hat seine Firmenzentrale in Leverkusen und ist in einer Reihe von Geschäftsfeldern tätig, unter anderem in den Bereichen Pharma, Consumer-Health-Produkte, Agrarchemie, Saatgut und Biotechnologieprodukte. Im Rahmen dieser Vereinbarung kann Bayer die Plattform von Moovly einsetzen und nutzen, um weltweit Content zur Verfügung zu stellen, wobei dieser Content anhand der modernen Funktionalität von Moovly automatisch lokalisiert, übersetzt etc. wird.

Ronan Cusack, Associate Director, Global Content Engagement Lead, der Bayer AG: „Wir haben einen umfangreichen Vergleich auf dem Gebiet und Markt der Online-Content-Erstellung angestellt und uns letztlich für Moovly als unserem Partner entschieden. Die einzigartigen Funktionen des Studio-Editor von Moovly, mit denen statische Inhalte in dynamische und ansprechende Videos umgewandelt werden können, waren in Kombination mit der integrierten KI-basierten Untertitelungs- und Übersetzungsmaschine entscheidende Faktoren. Die Unterstützung und Betreuung seitens Moovly während des gesamten Auswahl- und Implementierungsprozesses waren ausgezeichnet, und die fortlaufenden Schulungsveranstaltungen des Unternehmens werden sehr gut angenommen. Wir sehen unserer Expansion zusammen mit Moovly mit Spannung entgegen.“

Brendon Grunewald, der CEO von Moovly, merkte dazu an: „Moovly ist außerordentlich erfreut über die Auswahl durch die Bayer AG, zumal deren Selektionsprozess sehr umfassend war. Diese Partnerschaft zeigt, dass wir über die Best-in-Class-Plattform für die Erstellung von Video-Content verfügen, insbesondere wenn es um die globale Skalierung der Videoproduktion in mehreren Sprachen geht. Diese Partnerschaft veranschaulicht das Potenzial von Moovly als flexible und skalierbare Content-Erstellungsplattform, die an die spezifischen Bedürfnisse jedes Unternehmens angepasst werden kann.“