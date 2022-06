Blender Bites stellt Zusammenfassung der Umsatzprognose bereit

2. Juni 2022 – Vancouver, British Columbia – Blender Bites Ltd. („Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“), (CSE: BITE, FWB: JL40, WKN: A3DWAM), ein preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von hochwertigen, biologischen und pflanzlichen, vorportionierten gefrorenen funktionellen Lebensmitteln befasst, stellt eine Zusammenfassung seiner Telefonkonferenz für die Aktionäre bereit, die am 1. Juni 2022 stattfand.

WICHTIGSTE PUNKTE

Umsatzentwicklung im 2. Quartal 2022

Im zweiten Quartal 2022 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorjahresquartal („Q2 2021“) und auch im Vergleich zum vorangegangenen dreimonatigen Zeitraum zum 31. Januar 2022 („Q1 2022“).

Im zweiten Quartal 2022 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 1.281.441 $ gegenüber 172.922 $ in Q2 2021. Dies entspricht einem Plus von 641 %. Die entsprechenden Selbstkosten betrugen 1.024.609 $ bzw. 120.992 $.

Der Umsatz im zweiten Quartal 2022 stieg auch in bedeutendem Maße im Vergleich zu Q1 2022 („Q1”), in dem ein Umsatz von 779.121 $ bei Selbstkosten von 596.000 $ verzeichnet wurde, und zwar um 64,5 %.

Die positiven Umsatzzahlen des zweiten Quartals spiegeln das Engagement des Teams wider, ein starkes Wachstum zu erzielen und letztlich die Rentabilität des Unternehmens zu sichern.

Umsatzprognosen

Unter der Annahme, dass der Auftragsumfang von bestehenden Kunden beibehalten wird, von der weltgrößten Club-Store-Kette in Westkanada wiederkehrende Aufträge eingehen und eine zusätzliche, bislang noch nicht abgeschlossene Club-Store-Sparte in den USA gesichert werden kann, rechnet das Unternehmen bis Ende Dezember 2022 mit einem Umsatz von etwa 10 Millionen C$.

Das Unternehmen hat ausreichend Rohstoffe zu Festpreisen für die erwartete Produktion vorbestellt, die notwendig ist, um den prognostizierten Umsatz für das am 31. Dezember 2022 endende Kalenderjahr zu erzielen, und verfügt über ausreichendes Betriebskapital, um die prognostizierten Aufträge zu erfüllen. Das Unternehmen ist jedoch bei der Lieferung von Rohstoffen, die für die Produktion benötigt werden, von Lieferketten Dritter abhängig, und Unterbrechungen der Lieferungen könnten zu Verzögerungen bei der Auftragserfüllung führen.