Intertek verleiht dem V8-Klimagerät von Midea die branchenführende Tick-Mark-Zertifizierung

Tick-Mark ist Interteks führendes, unabhängiges und unparteiisches Programm zur Überprüfung der Produktleistung und zur Auslobung. Das Programm bietet eine unabhängige Überprüfung in Bezug auf Qualität, Sicherheit, Leistung, Funktion, soziale Verantwortung und Produktzuverlässigkeit, so dass sich Hersteller, Groß- und Einzelhändler auf dem Markt differenzieren können und die Verbraucher beim Kauf ihrer Produkte beruhigt sein können.

Bei der Einführungszeremonie verlieh Intertek dem V8 VRF drei Tick-Mark-Zertifikate, die sich auf die Zuverlässigkeit der freien Topologie, den stabilen Betrieb bei sehr hohen Temperaturen und die sehr hohe Energieeffizienzbeziehen und alle professionell geprüft wurden, um die Zertifizierungsanforderungen zu erfüllen.

Sunny Rai, Präsident von Intertek Electrical and Connected World, sagte: „Intertek arbeitet seit vielen Jahren eng mit Midea zusammen und hat sich verpflichtet, branchenführende, qualitativ hochwertige Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen zu erbringen und an der rasanten Entwicklung des Unternehmens im Bereich der Kältetechnik mitzuwirken. Auch in Zukunft werden wir unsere führenden ATIC-Lösungen, unsere professionellen Fähigkeiten und unsere umfassende globale Serviceerfahrung in der HLK-Branche nutzen, um unsere Partnerschaft mit Midea zu vertiefen und in enger Zusammenarbeit Produktverbesserungen und Brancheninnovationen voranzutreiben."

Tick-Mark-Zertifizierung für hohe Zuverlässigkeit bei beliebiger Topologie:

Midea V8 VRF hat Pionierarbeit geleistet bei der Realisierung eines zweiadrigen, nicht polaren 0,75mm2 Kabels mit einer ultralangen Distanz von 2000m und einer starken Anti-Interferenz und hochzuverlässigen Kommunikation von 150 Knoten im VRF Kommunikationsnetzwerk.

Tick-Mark-Zertifizierung für stabilen Betrieb bei ultrahohen Temperaturen:

Midea V8 VRF verwendet ein neues und effizientes Wärmemanagementsystem mit geschlossenem Schaltkasten und ein leistungsfähiges DC-Frequenzumwandlungssystem für die klimatischen Eigenschaften hoher Temperaturen und Feuchtigkeit.

Tick-Mark-Zertifizierung für besonders hohe Energieeffizienz:

Die Energieeffizienz von Midea V8 VRF gemessen unter den Außenbedingungen 46/24 ℃ T3 liegt 40% über der in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zulässigen Mindestenergieeffizienz.

Intertek führte auch eine umfassende Bewertung des V8 VRF hinsichtlich Taifunbeständigkeit, Erdbebensicherheit, Korrosionsbeständigkeit und Raumluftqualität durch. Die Ergebnisse waren ebenfalls branchenführend und ermöglichten es Midea, eine separate Tick-Mark-Zertifizierung für diese Parameter zu erhalten.

Über Midea Building Technologies

Die Midea Building Technologies Division ist einer der fünf großen Geschäftsbereiche der Midea Group. Es konzentriert sich auf Bauprodukte, Dienstleistungen und verwandte Branchen, die auf einer intelligenten digitalen Plattform basieren und die Gebäudeausrüstung und -einrichtungen + digitale Technologie + industrielles ökologisches Layout nutzen, um den „Verkehrsfluss", den „Informationsfluss", den „Gefühlsfluss" und den „Energiefluss" des Gebäudesystems zu öffnen. Es unterstützt die Bauindustrie durch intelligente Technologie.

Über Intertek

Intertek ist ein Branchenführer mit mehr als 44.000 Mitarbeitern an 1.000 Standorten in über 100 Ländern. Mit unseren branchenführenden Prozessen und unserer kundenorientierten Unternehmenskultur stellen wir 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche unser Fachwissen im Bereich Total Quality Assurance zur Verfügung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1831348/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1828597/image_2.jpg