Software-over-the-air (SOTA) Automobilhersteller für neue Geschäftsmodelle noch nicht bereit (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Digitale Dienste in den Bereichen Sicherheit,

Navigation & Infotainment, Komfort sowie Unterhaltung werden im Automobilbereich

immer wichtiger. Der US-amerikanische Hersteller Tesla hat das früh erkannt und

treibt die Konkurrenz mit immer neuen Geschäftsmodellen vor sich her. Die

deutschen Automobilhersteller - noch mitten in der Transformationsphase -

bedienen den Markt der digitalen Dienste bisher nur zögerlich. Eine neue Studie

der Management- und Technologieberatung BearingPoint hat die Märkte in China,

Deutschland und in den USA untersucht, das Potenzial bewertet sowie die

Konsumentenwünsche und die Zahlungsbereitschaft hinsichtlich digitaler Dienste

fürs Auto analysiert.



Eine neue Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint hat

Autobesitzer in den großen Automärkten China, Deutschland und USA nach ihren

Konsumentenwünschen im Bereich der Software-over-the-Air-Funktionen und

Dienstleistungen befragt. Demnach interessieren sich ganze 87 Prozent der

Autobesitzer in Deutschland für die Nutzung und den Erwerb digitaler Funktionen

durch neue Software-Updates für ihr Auto.